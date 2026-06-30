Нагельсманн отказался покидать пост тренера сборной Германии

Сборная Германии впервые проиграла в серии пенальти на чемпионатах мира. До этого команда четыре раза одержала победу в сериях пенальти на ЧМ. Также Германия первый раз с 1962 года уступила в первом раунде плей-офф, который тогда начинался с ¼ финала.