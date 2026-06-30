Нагельсманн отказался покидать пост тренера сборной Германии

Сборная Германии уступила Парагваю в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались парагвайские футболисты 4:3.
Контракт Юлиана Нагельсманна со сборной Германии рассчитан до лета 2028 года.
«Я не подаю в отставку. Если Немецкий футбольный союз хочет, чтобы я остался до 2028 года, я останусь. Если нет, то я покину этот проект», — приводит слова Нагельсманна инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
38-летний Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Он привел национальную команду к четвертьфиналу домашнего Евро-2024.
Сборная Германии впервые проиграла в серии пенальти на чемпионатах мира. До этого команда четыре раза одержала победу в сериях пенальти на ЧМ. Также Германия первый раз с 1962 года уступила в первом раунде плей-офф, который тогда начинался с ¼ финала.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.