Непобедимые и невезучие: уникальное достижение голландцев на ЧМ

В 1/16 финала ЧМ-2026 голландцы уступили сборной Марокко (1:1, пен. 2:3). До этого они дважды проигрывали сборной Аргентины — в полуфинале ЧМ‑2014 в Бразилии (0:0, пен. 2:4) и в четвертьфинале ЧМ-2022 в Катаре (2:2, пен. 3:4).
Примечательно, что за последние 20 лет сборная Нидерландов ни разу не проигрывала на чемпионатах мира в основное время. В финале ЧМ-2010 голландцы проиграли Испании (0:1) в дополнительное время, а на ЧМ-2018 в России они не отобрались. Их беспроигрышная серия на мундиалях в основное время достигла 23 матчей.
Последнее поражение сборной Нидерландов в основное время произошло на ЧМ-2006 в Германии, когда в ⅛ финала голландцы уступили сборной Португалии (0:1) с 21-летним Криштиану Роналду в составе. Тот матч вошел в историю как самый грубый в истории чемпионатов мира — российский арбитр Валентин Иванов показал игрокам 20 карточек, в том числе четыре красные.
Кроме того, сборная Нидерландов проиграла восемь из десяти серий пенальти в своей истории. Единственные победы были в ¼ финала Евро-2004 против сборной Швеции (0:0, пен. 5:4) и в ¼ финала ЧМ-2014 против сборной Коста-Рики (0:0, пен. 4:3).
В ⅛ финала сборная Марокко в Хьюстоне сыграет со сборной Канады. Встреча пройдет в Хьюстоне в субботу, 4 июля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти