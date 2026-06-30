Министр безопасности США обрадовался вылету Ирана с ЧМ-2026

Сборная Ирана набрала три очка и заняла третье место в группе G. Команда не смогла пройти в плей-офф ЧМ-2026.
«Я рад, что они вылетели, и что они больше не вернутся. Я был счастлив, когда мы смогли отозвать их визы и сказали, что они могут покинуть территорию США. И я, возможно, спел пару песен или даже станцевал от радости.
Рад возвращению Ирана в свою страну, потому что на турнире не было ни одной команды, с которой нам приходилось бы иметь дело чаще, чем с ними», — приводит слова Маллина The Athletic.
Сборная Ирана провела матчи группового этапа турнира в США, однако команде запрещено было находиться на американской территории вне игровых дней. После каждой игры делегация возвращалась на базу в Мексику.
Участие сборной Ирана на ЧМ-2026 находилось под вопросом с конца февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Федерация футбола Ирана хотела перенести матчи команды из США в Мексику, но этого не произошло. Также 15 членам иранской делегации было отказано в выдаче американских виз. Четверо из них смогли обжаловать это решение.
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти