Министр безопасности США обрадовался вылету Ирана с ЧМ-2026

«Я рад, что они вылетели, и что они больше не вернутся. Я был счастлив, когда мы смогли отозвать их визы и сказали, что они могут покинуть территорию США. И я, возможно, спел пару песен или даже станцевал от радости.



Рад возвращению Ирана в свою страну, потому что на турнире не было ни одной команды, с которой нам приходилось бы иметь дело чаще, чем с ними», — приводит слова Маллина The Athletic.