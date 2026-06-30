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Министр безопасности США обрадовался вылету Ирана с ЧМ-2026

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин остался доволен тем, что сборная Ирана не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Ирана набрала три очка и заняла третье место в группе G. Команда не смогла пройти в плей-офф ЧМ-2026.

«Я рад, что они вылетели, и что они больше не вернутся. Я был счастлив, когда мы смогли отозвать их визы и сказали, что они могут покинуть территорию США. И я, возможно, спел пару песен или даже станцевал от радости.

Рад возвращению Ирана в свою страну, потому что на турнире не было ни одной команды, с которой нам приходилось бы иметь дело чаще, чем с ними», — приводит слова Маллина The Athletic.

Сборная Ирана провела матчи группового этапа турнира в США, однако команде запрещено было находиться на американской территории вне игровых дней. После каждой игры делегация возвращалась на базу в Мексику.

Участие сборной Ирана на ЧМ-2026 находилось под вопросом с конца февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Федерация футбола Ирана хотела перенести матчи команды из США в Мексику, но этого не произошло. Также 15 членам иранской делегации было отказано в выдаче американских виз. Четверо из них смогли обжаловать это решение.

Египет
1:1
Первый тайм: 1:1
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
27.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Голы
Египет
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Иран
Рамин Резаян
14′
Нереализованные пенальти
Иран
Мехди Тареми
11′
Составы команд
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Статистика
Египет
Иран
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
3
4
Угловые
8
2
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти