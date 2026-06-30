«Ужасный момент для футболиста». Ван Дейк — о вылете с ЧМ-2026

Сборная Нидерландов потерпела поражение в серии послематчевых пенальти и покинула турнир.
«Это самый ужасный момент для футболиста. Сейчас сложно анализировать. Матч был напряженным. К сожалению, мы вылетели. Какое-то время все шло хорошо. Конечно, мы могли сыграть лучше, но рассуждения уже ничем не помогут.
Мы так много тренировали пенальти, но все равно проиграли. Сейчас я хочу как можно скорее вернуться в раздевалку, чтобы быть вместе с ребятами. Это моя единственная мысль», — приводит слова Ван Дейка De Telegraaf.
Сборная Нидерландов три раза доходила до финалов мировых первенств (в 1974, 1978 и 2010 годах), команда Марокко на предыдущем турнире в Катаре проиграла в матче за бронзу хорватам со счетом 1:2.
В ⅛ финала сборная Марокко 4 июля сыграет против национальной команды Канады в Хьюстоне.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти