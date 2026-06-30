«Ужасный момент для футболиста». Ван Дейк — о вылете с ЧМ-2026

«Это самый ужасный момент для футболиста. Сейчас сложно анализировать. Матч был напряженным. К сожалению, мы вылетели. Какое-то время все шло хорошо. Конечно, мы могли сыграть лучше, но рассуждения уже ничем не помогут.



Мы так много тренировали пенальти, но все равно проиграли. Сейчас я хочу как можно скорее вернуться в раздевалку, чтобы быть вместе с ребятами. Это моя единственная мысль», — приводит слова Ван Дейка De Telegraaf.