Клопп прокомментировал слухи о назначении в сборную Германии

«Я понимаю, что, когда обсуждается должность главного тренера сборной, мое имя так или иначе упоминают. Но сейчас не тот момент, чтобы всерьез об этом говорить. Тут нечего сказать. У меня есть работа, которая мне очень нравится. И насколько я знаю, должность в сборной Германии не работа на полставки», — сказал Клопп.