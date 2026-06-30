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Клопп прокомментировал слухи о назначении в сборную Германии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу возможного назначения в сборную Германии. Об этом сообщает Magenta TV.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

59-летний специалист после окончания сезона-2023/24 покинул «Ливерпуль» и приостановил тренерскую деятельность на неопределенный срок. В 2025 году он стал главой футбольного направления компании «Ред Булл».

«Я понимаю, что, когда обсуждается должность главного тренера сборной, мое имя так или иначе упоминают. Но сейчас не тот момент, чтобы всерьез об этом говорить. Тут нечего сказать. У меня есть работа, которая мне очень нравится. И насколько я знаю, должность в сборной Германии не работа на полставки», — сказал Клопп.

Накануне сборная Германии в 1/16 финала уступила сборной Парагвая (1:1, пен. 3:4) и вылетела с ЧМ-2026. Немецкая сборная в третий раз кряду не смогла выйти в ⅛ финала чемпионата мира.

С 2023 года пост главного тренера сборной Германии занимает Юлиан Нагельсманн. Контракт 38-летнего специалиста с национальной командой рассчитан до лета 2028 года. После вылета с ЧМ-2026 Нагельсманн заявил, что не собирается подавать в отставку.

Германия
1:1
По пенальти: 3:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium, 63945 зрителей
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Голы
Германия
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Парагвай
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
Составы команд
Германия
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
Парагвай
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Статистика
Германия
Парагвай
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
21
7
Удары в створ
6
3
Угловые
16
6
Фолы
18
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти