Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Кот-д`Ивуар
0
:
Норвегия
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.77
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.60
П2
11.50
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
4.20
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.63
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 3:4
Германия
1
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:3
Нидерланды
1
:
Марокко
1
П1
X
П2

Комментатор Елагин назвал лучшего центрфорварда в мире

Александр Елагин рассказал, что выдающегося есть в игре футболиста.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Комментатор Александр Елагин оценил игру Харри Кейна на ЧМ-2026.

— Англию к фаворитам турнира не причисляете?

— В этой команде сейчас есть два явных лидера. Кейн и Беллингем. От них очень многое зависит. Вспомните матч с Гаити. Голы Кейна и Беллингема характеризуют их как выдающихся мастеров. И одного, и второго цепко держал защитник. Но как Беллингем умудрился из-под соперника пробить точно в угол? А Кейн просто «перевисел» опекуна, взлетел, как Майкл Джордан, и вколотил мяч головой в сетку. Потрясающе! Недаром же Харри сейчас хочет купить «Барселона». Каталонцы работают над этим трансфером. И это вполне логично.

— Вы недавно сказали, что Кейн является главным претендентом на «Золотой мяч».

— Так он же сейчас лучший центральный нападающий в мире! Лучший, понимаете? Суперстрайкер! Наколотил 82 гола за сборную. Для Англии это фантастический результат.

— Чисто по футбольным качествам вы его ставите выше Мбаппе?

— Они немного разные. Мбаппе — очень талантливый, бомбардир. Он практически не опускается к центру поля. Работает исключительно впереди — что в «Реале», что в сборной Франции.

А гений Кейна заключается в том, что он не только безумно эффективен в завершающей стадии, но и сам конструирует атаку. Он же опускается не только до центра поля, но и ниже! И успевает прибегать в чужую штрафную. В «Баварии» два сезона подряд забивает по 36!

Вот «Барселона» на него и нацелилась. Левандовски ушел — нужен форвард. А почему нет? Как раз Кейна еще на два-три сезона точно хватит. В Испании, думаю, он всех будет разрывать! Флик под него выстроит игру команды. Ямаль, Ольмо, Педри постоянно будут снабжать его пасами. Сколько подносчиков снарядов! — сказал Елагин «СЭ».

32-летний Кейн провел три матча на ЧМ-2026 и забил три гола — дубль в матче с Хорватией (4:2) и один мяч в игре с Панамой (2:0).

Футбол. ЧМ-2026
01.07
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.63
П2
13.00
Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравниться с которым могут лишь единицы.
Читать дальше