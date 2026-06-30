Комментатор Елагин назвал лучшего центрфорварда в мире

— В этой команде сейчас есть два явных лидера. Кейн и Беллингем. От них очень многое зависит. Вспомните матч с Гаити. Голы Кейна и Беллингема характеризуют их как выдающихся мастеров. И одного, и второго цепко держал защитник. Но как Беллингем умудрился из-под соперника пробить точно в угол? А Кейн просто «перевисел» опекуна, взлетел, как Майкл Джордан, и вколотил мяч головой в сетку. Потрясающе! Недаром же Харри сейчас хочет купить «Барселона». Каталонцы работают над этим трансфером. И это вполне логично.