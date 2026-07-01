Колумбиец из сборной Мексики стал лучшим игроком матча ЧМ-2026

Сборная Мексики впервые с 1986 года преодолела первый раунд плей-офф ЧМ. В ⅛ финала турнира мексиканцы сыграют с победителем матча между командами Англии и ДР Конго. Встреча пройдет в Мехико в ночь на 6 июля по московскому времени.