«Мы очень разочарованы». Форвард Эквадора — о поражении на ЧМ

Сборная Эквадора уступила Мексике и не смогла выйти в ⅛ финала ЧМ-2026. Матч прошел в Мехико. Забитыми мячами отметились Хулиан Киньонес (22-я минута) и Рауль Хименес (31). На 5-й добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье.
«Думаю, весь стадион был на их стороне, и это придавало им дополнительные силы. Мы сами ощущали такую поддержку в матче против Германии, поэтому понимаем, что это значит. Конечно, мы очень разочарованы», — приводит слова Йебоа пресс-служба ФИФА.
Напомним, в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Эквадора обыграла Германию со счетом 2:1.
В ⅛ финала турнира сборная Мексики сыграет с победителем матча между командами Англии и ДР Конго. Встреча пройдет в Мехико в ночь на 6 июля по московскому времени.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти