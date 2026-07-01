«Мы очень разочарованы». Форвард Эквадора — о поражении на ЧМ

«Думаю, весь стадион был на их стороне, и это придавало им дополнительные силы. Мы сами ощущали такую поддержку в матче против Германии, поэтому понимаем, что это значит. Конечно, мы очень разочарованы», — приводит слова Йебоа пресс-служба ФИФА.