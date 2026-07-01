Олисе приблизился к рекорду Пеле на чемпионатах мира

В матче 1/16 финала ЧМ‑2026 сборная Франции разгромила команду Швеции со счетом 3:0. 24‑летний Майкл Олисе отметился в этой встрече двумя результативными передачами — таким образом, на его счету теперь пять ассистов на текущем мировом первенстве.
По данным статистического портала Opta Sport, с 1966 года, когда началась фиксация статистики голевых передач, лишь Пеле сумел показать более высокий результат в рамках одного чемпионата мира — в 1970 году он отдал шесть результативных передач.
Следующий матч французов состоится 4 июля в Филадельфии: в ⅛ финала сборная Франции встретится с командой Парагвая.
Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти