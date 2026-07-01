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Олисе приблизился к рекорду Пеле на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Майкл Олисе вплотную приблизился к тому, чтобы повторить достижение легендарного бразильского форварда Пеле в истории чемпионатов мира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В матче 1/16 финала ЧМ‑2026 сборная Франции разгромила команду Швеции со счетом 3:0. 24‑летний Майкл Олисе отметился в этой встрече двумя результативными передачами — таким образом, на его счету теперь пять ассистов на текущем мировом первенстве.

По данным статистического портала Opta Sport, с 1966 года, когда началась фиксация статистики голевых передач, лишь Пеле сумел показать более высокий результат в рамках одного чемпионата мира — в 1970 году он отдал шесть результативных передач.

Следующий матч французов состоится 4 июля в Филадельфии: в ⅛ финала сборная Франции встретится с командой Парагвая.

Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Статистика
Франция
Швеция
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
12
3
Угловые
9
1
Фолы
14
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти