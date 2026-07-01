Сборная Франции обыграла Швецию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Франции пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Швеции. Матч прошел в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США) и завершилась 3:0.
В составе победителей голы на счету у Килиана Мбаппе (45-я минута, 74-я минута) и у Брэдли Баркола (53-я минута).
Французы не проигрывают шведам на крупных турнирах с 2017 года.
Франция выиграла группу I (девять очков), одержав победы над Сенегалом (3:1), Ираком (3:0) и Норвегией (4:1). Швеция заняла третье место в группе F (четыре очка), уступив Нидерландам (1:5), сыграв вничью с Японией (1:1) и разгромив Тунис (5:1).
Команды встретились на чемпионатах мира впервые. На крупных международных турнирах соперники играли друг против друга дважды. На чемпионате Европы 1992 года была зафиксирована ничья (1:1), а на Евро-2012 победу со счетом 2:0 одержала сборная Швеции.
В истории чемпионатов мира Франция добивалась более серьезных результатов. Сборная дважды становилась чемпионами мира — в 1998 и 2018 годах, а также дважды играла в финалах — 2006 и 2022 годы.
Лучший результат сборной Швеции на ЧМ — финал домашнего турнира 1958 года. Также они завоевывали бронзу в 1994 году и в 2018 году доходили до четвертьфинала, где уступили Англии.
В ⅛ финала Франция встретится с Парагваем, который сенсационно выбил Германию в серии пенальти.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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