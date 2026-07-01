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Сборная Франции обыграла Швецию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Матч в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США) закончился со счетом 3:0.

Источник: Getty Images

Сборная Франции пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, обыграв команду Швеции. Матч прошел в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси, США) и завершилась 3:0.

В составе победителей голы на счету у Килиана Мбаппе (45-я минута, 74-я минута) и у Брэдли Баркола (53-я минута).

Французы не проигрывают шведам на крупных турнирах с 2017 года.

Франция выиграла группу I (девять очков), одержав победы над Сенегалом (3:1), Ираком (3:0) и Норвегией (4:1). Швеция заняла третье место в группе F (четыре очка), уступив Нидерландам (1:5), сыграв вничью с Японией (1:1) и разгромив Тунис (5:1).

Команды встретились на чемпионатах мира впервые. На крупных международных турнирах соперники играли друг против друга дважды. На чемпионате Европы 1992 года была зафиксирована ничья (1:1), а на Евро-2012 победу со счетом 2:0 одержала сборная Швеции.

В истории чемпионатов мира Франция добивалась более серьезных результатов. Сборная дважды становилась чемпионами мира — в 1998 и 2018 годах, а также дважды играла в финалах — 2006 и 2022 годы.

Лучший результат сборной Швеции на ЧМ — финал домашнего турнира 1958 года. Также они завоевывали бронзу в 1994 году и в 2018 году доходили до четвертьфинала, где уступили Англии.

В ⅛ финала Франция встретится с Парагваем, который сенсационно выбил Германию в серии пенальти.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Статистика
Франция
Швеция
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
12
3
Угловые
9
1
Фолы
14
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти