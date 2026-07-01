Ламин Ямаль: Если играть со страхом, можно получить травму

Ламин Ямаль с апреля восстанавливался от травмы подколенного сухожилия. Впервые он вышел в старте сборной Испании на ЧМ-2026 в матче с Саудовской Аравией. В этой встрече 18-летний футболист забил гол и был заменен в перерыве. В игре с Кабо-Верде (0:0) Ямаль вышел на поле на 71-й минуте. В матче с Уругваем (1:0) Ямаль провел на поле 76 минут.
«Если играть со страхом, в итоге случится самое плохое — можно даже получить травму без чьей-либо помощи. В матче с Уругваем я не боялся, но, конечно, были моменты, когда думал, зачем мне бежать на полной скорости, если мы уже практически обеспечили себе выход в плей-офф», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
2 июля сборная Испании сыграет с Австрией в Лос-Анджелесе в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти