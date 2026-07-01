Ламин Ямаль: Если играть со страхом, можно получить травму

«Если играть со страхом, в итоге случится самое плохое — можно даже получить травму без чьей-либо помощи. В матче с Уругваем я не боялся, но, конечно, были моменты, когда думал, зачем мне бежать на полной скорости, если мы уже практически обеспечили себе выход в плей-офф», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в соцсетях.