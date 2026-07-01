«Ни у кого не было столько свободы». Бьелса — о Вальверде

Ранее сообщалось, что в сборной Уругвая перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2026 с Испанией (0:1) произошел конфликт. Претензии к Бьелсе предъявили ключевые игроки команды, включая Вальверде.
— У меня никогда не было проблем с Федерико Вальверде. Я не давал ни одному игроку столько свободы и гибкости, сколько дал Вальверде, потому что он полностью это заслужил.
Я сказал ему, что, возможно, буду использовать его на позиции правого защитника, и показал ему пятерых левых вингеров, против которых он мог бы сыграть, выступая за «Реал Мадрид». Также я сказал, что он может играть на правом фланге или на своей основной позиции — в полузащите. Он ответил мне: «Тренер, я сыграю там, где это будет нужно команде», — приводит слова Бьелсы издание AS.
Уругвай не смог преодолеть групповой этап ЧМ-2026: команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо‑Верде (2:2), а в решающем матче уступила Испании со счетом 0:1.
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти