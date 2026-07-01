«Ни у кого не было столько свободы». Бьелса — о Вальверде

Я сказал ему, что, возможно, буду использовать его на позиции правого защитника, и показал ему пятерых левых вингеров, против которых он мог бы сыграть, выступая за «Реал Мадрид». Также я сказал, что он может играть на правом фланге или на своей основной позиции — в полузащите. Он ответил мне: «Тренер, я сыграю там, где это будет нужно команде», — приводит слова Бьелсы издание AS.