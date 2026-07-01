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«Ни у кого не было столько свободы». Бьелса — о Вальверде

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал слухи о напряженных отношениях с полузащитником команды Федерико Вальверде — и категорически их опроверг.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что в сборной Уругвая перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2026 с Испанией (0:1) произошел конфликт. Претензии к Бьелсе предъявили ключевые игроки команды, включая Вальверде.

— У меня никогда не было проблем с Федерико Вальверде. Я не давал ни одному игроку столько свободы и гибкости, сколько дал Вальверде, потому что он полностью это заслужил.

Я сказал ему, что, возможно, буду использовать его на позиции правого защитника, и показал ему пятерых левых вингеров, против которых он мог бы сыграть, выступая за «Реал Мадрид». Также я сказал, что он может играть на правом фланге или на своей основной позиции — в полузащите. Он ответил мне: «Тренер, я сыграю там, где это будет нужно команде», — приводит слова Бьелсы издание AS.

Уругвай не смог преодолеть групповой этап ЧМ-2026: команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо‑Верде (2:2), а в решающем матче уступила Испании со счетом 0:1.

Уругвай
0:1
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
27.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron, 45065 зрителей
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
Составы команд
Уругвай
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Статистика
Уругвай
Испания
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
1
1
Угловые
1
6
Фолы
14
14
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти