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Ламин Ямаль: думаю, что выиграю этот чемпионат мира

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что намерен выиграть чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает COPE.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Когда начинается любой турнир, я думаю, что выиграю его. Именно это я сейчас держу в голове. Я думаю, что выиграю чемпионат мира. Нет ни одной команды, которую невозможно обыграть. Франция не сильнее нас — она ведь не смогла победить нас на чемпионате Европы. Поэтому никаких фаворитов нет», — сказал Ямаль.

Сборная Испании стала чемпионом Евро-2024, обыграв в полуфинале сборную Франции (2:1). Ямаль забил в той встрече первый гол. На ЧМ-2026 Испания и Франция могут вновь встретиться встретиться в полуфинале.

Ламин Ямаль провел на ЧМ-2026 три матча и забил один гол — в ворота сборной Саудовской Аравии (4:0).

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Испании сыграет со сборной Австрии. Встреча пройдет в Лос-Анджелесе в четверг, 2 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 2.07.2026, 22:00
Испания
-
Австрия
-
Уругвай
0:1
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
27.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron, 45065 зрителей
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
Составы команд
Уругвай
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Статистика
Уругвай
Испания
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
1
1
Угловые
1
6
Фолы
14
14
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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