Ламин Ямаль: думаю, что выиграю этот чемпионат мира

«Когда начинается любой турнир, я думаю, что выиграю его. Именно это я сейчас держу в голове. Я думаю, что выиграю чемпионат мира. Нет ни одной команды, которую невозможно обыграть. Франция не сильнее нас — она ведь не смогла победить нас на чемпионате Европы. Поэтому никаких фаворитов нет», — сказал Ямаль.