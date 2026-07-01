Ламин Ямаль: думаю, что выиграю этот чемпионат мира

«Когда начинается любой турнир, я думаю, что выиграю его. Именно это я сейчас держу в голове. Я думаю, что выиграю чемпионат мира. Нет ни одной команды, которую невозможно обыграть. Франция не сильнее нас — она ведь не смогла победить нас на чемпионате Европы. Поэтому никаких фаворитов нет», — сказал Ямаль.
Сборная Испании стала чемпионом Евро-2024, обыграв в полуфинале сборную Франции (2:1). Ямаль забил в той встрече первый гол. На ЧМ-2026 Испания и Франция могут вновь встретиться встретиться в полуфинале.
Ламин Ямаль провел на ЧМ-2026 три матча и забил один гол — в ворота сборной Саудовской Аравии (4:0).
В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Испании сыграет со сборной Австрии. Встреча пройдет в Лос-Анджелесе в четверг, 2 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти