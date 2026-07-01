Оуэн назвал Францию лучшей сборной мира

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал победу Франции над Швецией в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Своим мнением он поделился в социальной сети X.
«Французы показали настоящий мастер-класс в этом матче. Четыре года назад они были лучшей командой в мире, и сейчас они по-прежнему остаются лучшей командой с большим отрывом», — написал Оуэн.
Сборная Франции одержала победу со счетом 3:0 и вышла в ⅛ финала мирового первенства. Команда Дидье Дешама считается одним из главных претендентов на титул.
Ранее французы дважды выигрывали чемпионат мира — в 1998 и 2018 годах.
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Поттер
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
45′
Брэдли Барколя
(Майкл Олисе)
53′
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
74′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
12
Брэдли Барколя
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
8
Орельен Тчуамени
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
75′
2
Мало Гюсто
3
Люка Динь
78′
19
Тео Эрнандез
7
Усман Дембеле
75′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
85′
24
Райан Шерки
10
Килиан Мбаппе
85′
22
Жан-Филипп Матета
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
5
Габриэль Гудмундссон
11
Энтони Эланга
2
Густаф Лагербилке
3
Виктор Линделеф
17
Виктор Дьекереш
8
Даниэль Свенссон
82′
19
Маттиас Сванберг
25
Эллиот Строуд
65′
22
Бесфорт Зенели
7
Лукас Бергвалль
65′
26
Таха Али
18
Ясин Айяри
82′
10
Беньямин Нюгрен
9
Александер Исак
89′
25
Густаф Нильссон
Статистика
Франция
Швеция
Удары (всего)
25
8
Удары в створ
12
3
Угловые
9
1
Фолы
14
10
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти