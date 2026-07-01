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Веа заявил, что Ямалю пока нельзя сравнивать себя с Мбаппе

Обладатель «Золотого мяча» Джордж Веа назвал форварда сборной Франции Килиана Мбаппе игроком более высокого уровня.

Источник: Reuters

Обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа заявил, что пока не считает корректным сравнивать вингера «Барселоны» Ламина Ямаля с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе. Слова либерийца приводит RMC Sport.

«Мбаппе — феномен. Ламин Ямаль еще только растет. Я надеюсь, что он продолжит прогрессировать, но сейчас их нельзя сравнивать. Все знают, что Мбаппе намного лучше», — сказал Веа.

Заявление прозвучало после матча 1/16 финала чемпионата мира-2026, в котором сборная Франции обыграла Швецию со счетом 3:0. Мбаппе оформил дубль и довел свой счет на турнире до шести голов и двух результативных передач.

Сборная Франции продолжает борьбу за титул чемпиона мира, а Мбаппе является одним из лучших бомбардиров текущего турнира.

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