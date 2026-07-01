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Марсело Бьелса объявил об уходе с поста тренера сборной Уругвая

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса объявил об уходе со своего поста, назвав это решение очень болезненным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Уругвай не смог преодолеть групповой этап ЧМ-2026: команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо‑Верде (2:2), а в решающем матче уступила Испании со счетом 0:1.

«Моя ответственность предельно ясна, не могу оправдать наш итоговый результат. Подводя итог, я сказал, что распоряжался имеющимися в моём распоряжении ресурсами — я говорю о классе игроков — не на должном уровне. Сделали всё возможное, но этого явно было недостаточно. Я убеждён, даже если бы принял другие решения, это не привело бы к другим результатам», — приводит слова Бьелсы RMC Sport.

Марсело Бьелса возглавил сборную Уругвая в мае 2023 года. Под его руководством «небесно-голубые» заняли третье место на Кубке Америки в 2024 году. В общей сложности сборная Уругвая провела 36 матчей при Бьелсе, в которых одержала 16 побед, 12 игр свела вничью и потерпела восемь поражений.

70-летний Бьелса ранее работал с аргентинскими клубами, сборными Аргентины и Чили, «Атлетиком» (Бильбао), «Марселем», «Лацио», «Лиллем» и «Лидсом».

Уругвай
0:1
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
27.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Akron, 45065 зрителей
Главные тренеры
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
Составы команд
Уругвай
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
Испания
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Статистика
Уругвай
Испания
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
5
6
Удары в створ
1
1
Угловые
1
6
Фолы
14
14
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти