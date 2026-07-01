Марсело Бьелса объявил об уходе с поста тренера сборной Уругвая

«Моя ответственность предельно ясна, не могу оправдать наш итоговый результат. Подводя итог, я сказал, что распоряжался имеющимися в моём распоряжении ресурсами — я говорю о классе игроков — не на должном уровне. Сделали всё возможное, но этого явно было недостаточно. Я убеждён, даже если бы принял другие решения, это не привело бы к другим результатам», — приводит слова Бьелсы RMC Sport.