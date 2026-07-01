Марсело Бьелса объявил об уходе с поста тренера сборной Уругвая

Уругвай не смог преодолеть групповой этап ЧМ-2026: команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо‑Верде (2:2), а в решающем матче уступила Испании со счетом 0:1.
«Моя ответственность предельно ясна, не могу оправдать наш итоговый результат. Подводя итог, я сказал, что распоряжался имеющимися в моём распоряжении ресурсами — я говорю о классе игроков — не на должном уровне. Сделали всё возможное, но этого явно было недостаточно. Я убеждён, даже если бы принял другие решения, это не привело бы к другим результатам», — приводит слова Бьелсы RMC Sport.
Марсело Бьелса возглавил сборную Уругвая в мае 2023 года. Под его руководством «небесно-голубые» заняли третье место на Кубке Америки в 2024 году. В общей сложности сборная Уругвая провела 36 матчей при Бьелсе, в которых одержала 16 побед, 12 игр свела вничью и потерпела восемь поражений.
70-летний Бьелса ранее работал с аргентинскими клубами, сборными Аргентины и Чили, «Атлетиком» (Бильбао), «Марселем», «Лацио», «Лиллем» и «Лидсом».
Марсело Бьелса
Луис Де ла Фуэнте
Алекс Баэна
(Маркос Льоренте)
42′
13
Гильермо Варела
58′
14
Агустин Каноббио
90+5′
20
Максимилиано Араухо
9
Дарвин Нуньес
3
Себастьян Касерес
16
Матиас Оливера
6
Родриго Бентанкур
23
Фернандо Муслера
46′
1
Серхио Рочет
25
Хуан Мануэль Санабрия
54′
70′
18
Бриан Родригес
5
Мануэль Угарте
45′
7
Николас Де ла Крус
90+3′
8
Федерико Вальверде
57′
21
Федерико Виньяс
23
Унаи Симон
5
Маркос Льоренте
24
Марк Кукурелья
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
19
Ламин Ямаль
76′
7
Ферран Торрес
15
Алекс Баэна
46′
66′
11
Йереми Пино
6
Микель Мерино
60′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
76′
17
Нико Уильямс
20
Педри
60′
10
Дани Ольмо
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти