Почеттино: почему бы США не выиграть этот чемпионат мира?

Победу американской сборной принесли точные удары Фоларина Балогуна (45') и Малика Тиллмана (82').
«Я так горжусь. Игроки заслужили все. То, как мы боролись против очень хорошей команды, очень сильной команды. Я так горжусь всеми своими игроками, всем персоналом, а эти болельщики сегодня снова были просто потрясающими. Это невероятно — пережить такое. Претендуем ли мы на трофей? Почему бы нам этого не сделать?» — сказал Почеттино.
Стоит отметить, что дословно Почеттино ответил культовой в американском спорте фразой «Why not us?» («Почему не мы?»), которая является символом команд-андердогов, изначально не считающихся фаворитами, но в итоге добивающихся неожиданного успеха. Наиболее яркими примерами таких историй являются победа сборной Греции на Евро-2004 или чемпионство «Лестера» в АПЛ в сезоне-2015/16.
В ⅛ финала сборная США сыграет со сборной Бельгии, которая оказалась сильнее команды Сенегала (3:2, д.в.). Встреча пройдет в Сиэтле в ночь на вторник, 7 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти