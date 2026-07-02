Почеттино: почему бы США не выиграть этот чемпионат мира?

«Я так горжусь. Игроки заслужили все. То, как мы боролись против очень хорошей команды, очень сильной команды. Я так горжусь всеми своими игроками, всем персоналом, а эти болельщики сегодня снова были просто потрясающими. Это невероятно — пережить такое. Претендуем ли мы на трофей? Почему бы нам этого не сделать?» — сказал Почеттино.