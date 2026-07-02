Лучший бомбардир Эквадора завершил карьеру в сборной

«Мне грустно, но в то же время спокойно, потому что я всегда был предан сборной Эквадора. Это был мой последний матч за национальную команду. Я попрощался со всеми. Это очень печальный день, и я не хотел, чтобы мое прощание произошло именно так», — приводит слова Валенсии El Comercio.