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Лучший бомбардир Эквадора завершил карьеру в сборной

Нападающий сборной Эквадора Эннер Валенсия объявил о завершении карьеры в национальной команде после вылета с чемпионата мира 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Эквадорцы уступили сборной Мексике со счетом 0:2 в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 и завершили выступление на турнире. После финального свистка 35-летний форвард не смог сдержать эмоций: он опустился на колени и расплакался.

«Мне грустно, но в то же время спокойно, потому что я всегда был предан сборной Эквадора. Это был мой последний матч за национальную команду. Я попрощался со всеми. Это очень печальный день, и я не хотел, чтобы мое прощание произошло именно так», — приводит слова Валенсии El Comercio.

Эннер Валенсия является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Он дебютировал за сборную Эквадора в 2012 году. За команду 35-летний футболист провел 109 матчей, забил 49 мячей и отдал 15 результативных передач. Также в его активе 15 желтых и две красные карточки.


Мексика
2:0
Первый тайм: 2:0
Эквадор
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Статистика
Мексика
Эквадор
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
3
1
Угловые
3
8
Фолы
10
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти