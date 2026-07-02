Кейсуке Хонда предложил себя на пост тренера сборной Японии

«Думаю, мнения будут разные, но все-таки выскажусь. Я увидел новость, что Харухико Хадзиме предложили однолетний контракт на продление, но если это такой временный вариант, потому что подходящих кандидатов на пост следующего тренера не видно, то попробуйте меня на год. Если проиграем на Кубке Азии, то без разговоров увольняйте. Я готов принять этот вызов», — написал Кейсуке Хонда в соцсетях.