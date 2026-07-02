Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.80
П2
10.20
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Португалия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.90
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Швейцария
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.27
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Босния и Герцеговина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
2
:
ДР Конго
1
П1
X
П2

Кейсуке Хонда предложил себя на пост тренера сборной Японии

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кейсуке Хонда прокомментировал новость о возможном продлении контракта главного тренера национальной команды Хадзиме Мориясу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Японская футбольная ассоциация, по информации СМИ, предложила специалисту новое соглашение сроком на один год. На чемпионате мира сборная Японии завершила выступление на стадии 1/16 финала плей-офф, уступив Бразилии со счетом 1:2.

40-летний экс-футболист опубликовал сообщение в соцсетях, в котором предложил свою кандидатуру на пост главного тренера японской сборной. Ранее Хонда уже неоднократно говорил о желании попробовать себя в тренерской профессии, однако пока не работал наставником на постоянной основе.

«Думаю, мнения будут разные, но все-таки выскажусь. Я увидел новость, что Харухико Хадзиме предложили однолетний контракт на продление, но если это такой временный вариант, потому что подходящих кандидатов на пост следующего тренера не видно, то попробуйте меня на год. Если проиграем на Кубке Азии, то без разговоров увольняйте. Я готов принять этот вызов», — написал Кейсуке Хонда в соцсетях.

В составе национальной команды Хонда провел 98 матчей, забил 37 мячей и отдал 23 голевые передачи. Он трижды выступал на чемпионатах мира и является одним из самых известных футболистов в истории японского футбола.

Кейсуке Хонда запомнился российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА. В составе армейцев футболист играл с 2010 по 2013 год. Он провел за клуб 127 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 29 результативных передач. Вместе с клубом Хонда стал двукратным победителем чемпионата России и Кубка страны, а также завоевал Суперкубок России.