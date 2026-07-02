Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира

Рекордный мяч бельгиец забил в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 против Сенегала. Победный гол с пенальти был отправлен в сетку на 124-й минуте 44-й секунде дополнительного времени и принес Бельгии победу со счетом 3:2.
По данным статистического портала Opta, гол Тилеманса стал самым поздним в истории чемпионатов мира по футболу.
29-летний Тилеманс дебютировал в составе сборной Бельгии в ноябре 2016 года. За национальную команду футболист провел 89 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.
Напомним, сборная Бельгии завоевала бронзовые награды мирового первенства 2018 года в России.
В ⅛ финала сборная Бельгии 6 июля сыграет с национальной командой США в Сиэтле.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти