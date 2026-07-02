Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира

Рекордный мяч бельгиец забил в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 против Сенегала. Победный гол с пенальти был отправлен в сетку на 124-й минуте 44-й секунде дополнительного времени и принес Бельгии победу со счетом 3:2.