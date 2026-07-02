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Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс вошел в историю чемпионатов мира, став автором самого позднего гола в истории турнира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Рекордный мяч бельгиец забил в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 против Сенегала. Победный гол с пенальти был отправлен в сетку на 124-й минуте 44-й секунде дополнительного времени и принес Бельгии победу со счетом 3:2.

По данным статистического портала Opta, гол Тилеманса стал самым поздним в истории чемпионатов мира по футболу.

29-летний Тилеманс дебютировал в составе сборной Бельгии в ноябре 2016 года. За национальную команду футболист провел 89 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 13 результативных передач.

Напомним, сборная Бельгии завоевала бронзовые награды мирового первенства 2018 года в России.

В ⅛ финала сборная Бельгии 6 июля сыграет с национальной командой США в Сиэтле.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Бельгия
3:2
Основное время: 2:2 (0:1)
ДВ
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Руди Гарсия
Пап Тиав
Голы
Бельгия
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Сенегал
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
Сенегал
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Статистика
Бельгия
Сенегал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
5
5
Угловые
4
2
Фолы
22
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти