«Я его съем». Ямаль — о Кукурелье в мадридском «Реале»

В середине июня стало известно о переходе Кукурельи в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» за 55 млн евро.
«Я сказал Кукурелье, что он выйдет в стартовом составе на первое Класико, но не на второе, потому что я его просто съем», — приводит слова футболиста The Touchline в соцсетях.
27-летний Кукурелья является воспитанником «Барселоны». За «Челси» защитник выступал с августа 2022 года. В сезоне-2025/26 игрок провел 50 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
На данный момент Ламин Ямаль и Марк Кукурелья находятся в расположении сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Сегодня, 2 июля, сборная Испании сыграет в 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 против национальной команды Австрии. Матч пройдет в Лос-Анджелесе.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.