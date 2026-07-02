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«Я его съем». Ямаль — о Кукурелье в мадридском «Реале»

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о потенциальном противостоянии с защитником «Реала» Марком Кукурельей в рамках Эль-Класико.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В середине июня стало известно о переходе Кукурельи в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» за 55 млн евро.

«Я сказал Кукурелье, что он выйдет в стартовом составе на первое Класико, но не на второе, потому что я его просто съем», — приводит слова футболиста The Touchline в соцсетях.

27-летний Кукурелья является воспитанником «Барселоны». За «Челси» защитник выступал с августа 2022 года. В сезоне-2025/26 игрок провел 50 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

На данный момент Ламин Ямаль и Марк Кукурелья находятся в расположении сборной Испании на чемпионате мира по футболу. Сегодня, 2 июля, сборная Испании сыграет в 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 против национальной команды Австрии. Матч пройдет в Лос-Анджелесе.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.