Лукаку объяснил, почему отказался бить пенальти Сенегалу

На 117-й минуте полузащитник сенегальцев Ламин Камара сбил в своей штрафной площади капитана бельгийцев Юри Тилеманса. После долгого просмотра ВАР был назначен пенальти, который на 125-й минуте реализовал сам Тилеманс.
«В психологическом плане я всё еще переживаю трудные времена. Я предпочел, чтобы пенальти пробил Юри, потому что победить должна команда, а не я лично. Мне надоели такие матчи. Игра была напряженной, но мы проявили боевой дух. Извините, что говорю так, но у нас была большая смелость, а именно это и нужно в таких матчах. Технически, физически, тактически было очень сложно. Но когда мы оказывали давление и выигрывали подборы, командный дух брал верх, и мы выиграли матч», — сказал Лукаку.
Ромелу Лукаку отличился на 86-й минуте, положив начало камбэку сборной Бельгии. 33-летний бельгиец считается одним из самых надежных исполнителей пенальти — он реализовал 28 из 30 последних ударов с точки.
В ⅛ финала сборная Бельгии сыграет со сборной США. Встреча пройдет в Сиэтле в ночь на вторник, 7 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти