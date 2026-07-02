Лукаку объяснил, почему отказался бить пенальти Сенегалу

«В психологическом плане я всё еще переживаю трудные времена. Я предпочел, чтобы пенальти пробил Юри, потому что победить должна команда, а не я лично. Мне надоели такие матчи. Игра была напряженной, но мы проявили боевой дух. Извините, что говорю так, но у нас была большая смелость, а именно это и нужно в таких матчах. Технически, физически, тактически было очень сложно. Но когда мы оказывали давление и выигрывали подборы, командный дух брал верх, и мы выиграли матч», — сказал Лукаку.