Бельгийцам запретили сыграть на ЧМ в форме в честь Магритта

Светло-голубая форма, вдохновленная творчеством Магритта, была впервые представлена в марте 2026 года во время товарищеского матча против США в Атланте. Тогда бельгийцы обыграли американцев со счетом 5:2. Как сообщает издание Paris Match, дизайн футболки, выполненной компанией Adidas, изначально содержал на спине фразу «Ceci n'est pas un maillot» («Это не футболка») — отсылку к самой картине «Вероломство образов». Однако оригинальный дизайн пришлось изменить по требованию ФИФА.