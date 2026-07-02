Бельгийцам запретили сыграть на ЧМ в форме в честь Магритта

В матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Сенегала сборная Бельгии впервые за турнир надела выездную форму, разработанную по мотивам творчества бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Его самая узнаваемая картина — «Вероломство образов», на которой изображена трубка с подписью «Ceci n'est pas une pipe» («Это не трубка»).
Светло-голубая форма, вдохновленная творчеством Магритта, была впервые представлена в марте 2026 года во время товарищеского матча против США в Атланте. Тогда бельгийцы обыграли американцев со счетом 5:2. Как сообщает издание Paris Match, дизайн футболки, выполненной компанией Adidas, изначально содержал на спине фразу «Ceci n'est pas un maillot» («Это не футболка») — отсылку к самой картине «Вероломство образов». Однако оригинальный дизайн пришлось изменить по требованию ФИФА.
Правила ФИФА запрещают размещение на официальной игровой форме любых надписей, не связанных с техническими характеристиками или спонсорами турнира — организация сочла это сообщение нарушением коммерческого регламента. В итоге надпись осталась, но была перенесена на внутреннюю сторону футболки, чтобы ее нельзя было увидеть во время игры.
Сборная Бельгии в дополнительное время обыграла Сенегал в матче 1/16 финала ЧМ-2026 (3:2) и вышла в ⅛ финала, где 6 июля встретится с хозяевами турнира — командой США.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
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- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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