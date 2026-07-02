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Фонте сравнил Месси и Роналду

Бывший защитник сборной Португалии заявил, что считает обоих футболистов уникальными.

Источник: Reuters

Бывший защитник сборной Португалии Жозе Фонте поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду. Его слова приводит Good Bad Football Podcast.

«Нельзя отрицать, что Месси коснулся Бог. Но величие Криштиану тоже нельзя отрицать, потому что-то, чего он достиг, — это невероятно. Нам повезло жить в одно время с этими парнями», — сказал Фонте.

Фонте отметил, что всегда будет поклонником Роналду, поскольку видел, сколько труда тот вложил в свою карьеру. При этом он подчеркнул, что талант Месси также является уникальным явлением в мировом футболе.

За свою карьеру защитник выступал вместе с Роналду за сборную Португалии и неоднократно играл против Месси.