Фонте сравнил Месси и Роналду

Бывший защитник сборной Португалии Жозе Фонте поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду. Его слова приводит Good Bad Football Podcast.
«Нельзя отрицать, что Месси коснулся Бог. Но величие Криштиану тоже нельзя отрицать, потому что-то, чего он достиг, — это невероятно. Нам повезло жить в одно время с этими парнями», — сказал Фонте.
Фонте отметил, что всегда будет поклонником Роналду, поскольку видел, сколько труда тот вложил в свою карьеру. При этом он подчеркнул, что талант Месси также является уникальным явлением в мировом футболе.
За свою карьеру защитник выступал вместе с Роналду за сборную Португалии и неоднократно играл против Месси.