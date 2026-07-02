Гасилин оценил шансы США на чемпионате мира

«С приходом Почеттино сборная США стала похожа по стилю на европейские команды. Она никого не боится. Американцы могут пройти сборную Бельгии. Это был бы хороший результат. Но я бы не стал сбрасывать со счетов бельгийцев — они показали, что у них есть характер», — сказал Гасилин.