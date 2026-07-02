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Гасилин оценил шансы США на чемпионате мира

Бывший футболист «Зенита» считает, что американская сборная способна выйти в четвертьфинал турнира.

Источник: Reuters

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает, что сборная США может пробиться в четвертьфинал чемпионата мира-2026. Об этом он заявил в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«С приходом Почеттино сборная США стала похожа по стилю на европейские команды. Она никого не боится. Американцы могут пройти сборную Бельгии. Это был бы хороший результат. Но я бы не стал сбрасывать со счетов бельгийцев — они показали, что у них есть характер», — сказал Гасилин.

В матче 1/16 финала чемпионата мира сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышла в следующий раунд турнира. В ⅛ финала американцы встретятся с Бельгией. Матч состоится 7 июля и начнется в 03:00 по московскому времени.

США
2:0
Первый тайм: 1:0
Босния и Герцеговина
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
2.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Голы
США
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Статистика
США
Босния и Герцеговина
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0
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Красные карточки
1
0
Удары (всего)
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Удары в створ
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3
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13
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0
Судейская бригада
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Рафаэл Клаус
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Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти