Лалас раскритиковал удаление Балогуна на ЧМ-2026

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас подверг критике решение арбитра удалить нападающего Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины. Своим мнением он поделился в социальной сети X.
«Это не красная карточка. Если бы у него была фамилия Месси, он остался бы на поле. Это было паршивое решение», — заявил Лалас.
Балогун получил прямую красную карточку после просмотра видеоповтора за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича. Несмотря на удаление, сборная США одержала победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:0.
Лалас отметил, что команда достойно отреагировала на удаление, а также похвалил решения главного тренера Маурисио Почеттино по ходу встречи.
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти