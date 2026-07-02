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Мостовой раскритиковал Рангника перед матчем с Испанией

Бывший полузащитник сборной России считает Испанию фаворитом встречи, несмотря на опыт австрийцев.

Источник: Karina Hessland/Bongarts/Getty Images

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Австрии. Об этом он рассказал в интервью «Советскому спорту».

«Рангник подходит под понятие нефутбольного человека. Каждая игра подтверждает, что побеждают футболисты, а не тренер», — заявил Мостовой.

По мнению экс-футболиста, сборная Австрии способна навязать борьбу испанцам, однако команда Луиса де ла Фуэнте превосходит соперника по индивидуальному мастерству. Мостовой также отметил, что в плей-офф чемпионата мира пока не было легких матчей для фаворитов.

Матч между сборными Испании и Австрии состоится 2 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Футбол. ЧМ-2026
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Испания
:
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