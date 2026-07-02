Мостовой раскритиковал Рангника перед матчем с Испанией

По мнению экс-футболиста, сборная Австрии способна навязать борьбу испанцам, однако команда Луиса де ла Фуэнте превосходит соперника по индивидуальному мастерству. Мостовой также отметил, что в плей-офф чемпионата мира пока не было легких матчей для фаворитов.