Мостовой раскритиковал Рангника перед матчем с Испанией

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Австрии. Об этом он рассказал в интервью «Советскому спорту».
«Рангник подходит под понятие нефутбольного человека. Каждая игра подтверждает, что побеждают футболисты, а не тренер», — заявил Мостовой.
По мнению экс-футболиста, сборная Австрии способна навязать борьбу испанцам, однако команда Луиса де ла Фуэнте превосходит соперника по индивидуальному мастерству. Мостовой также отметил, что в плей-офф чемпионата мира пока не было легких матчей для фаворитов.
Матч между сборными Испании и Австрии состоится 2 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.