Куртуа высказался о матче с Сенегалом

Вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа сравнил матч национальной команды против Сенегала в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:2) с играми своего клуба.
Бельгийцы уступали со счетом 0:2, однако сумели перевести встречу в дополнительное время благодаря голам Ромелу Лукаку на 86-й минуте и Юри Тилеманса на 89-й. На 120+5-й минуте Тилеманс реализовал пенальти и принес своей команде победу.
«Мы верили до самого конца, забили гол, и, как сказал нам тренер во время перерыва на воду, все изменилось. В итоге мы победили. Я много раз проходил через подобное с “Реалом”, — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.
Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В ⅛ финала турнира сборная Бельгии сыграет с командой США.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти