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Куртуа высказался о матче с Сенегалом

Он заявил, что часто переживал такие матчи в сезоне с «Реалом».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вратарь сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа сравнил матч национальной команды против Сенегала в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:2) с играми своего клуба.

Бельгийцы уступали со счетом 0:2, однако сумели перевести встречу в дополнительное время благодаря голам Ромелу Лукаку на 86-й минуте и Юри Тилеманса на 89-й. На 120+5-й минуте Тилеманс реализовал пенальти и принес своей команде победу.

«Мы верили до самого конца, забили гол, и, как сказал нам тренер во время перерыва на воду, все изменилось. В итоге мы победили. Я много раз проходил через подобное с “Реалом”, — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

Чемпионат мира — 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В ⅛ финала турнира сборная Бельгии сыграет с командой США.

Бельгия
3:2
Основное время: 2:2 (0:1)
ДВ
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Руди Гарсия
Пап Тиав
Голы
Бельгия
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Сенегал
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
Сенегал
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Статистика
Бельгия
Сенегал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
5
5
Угловые
4
2
Фолы
22
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти