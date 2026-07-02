Блогер поставил на матч ЧМ и проиграл более 30 миллионов рублей

Российский блогер и стример Илья Давыдов, более известный под псевдонимом Мэддисон, сделал крупную ставку на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными США и Боснии и Герцеговины. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.



По информации самого блогера, он поставил более 30 миллионов рублей на победу сборной Боснии и Герцеговины над американской командой в основное время. Коэффициент на такой исход составлял 8,60. Однако прогноз Мэддисона не оправдался.



Ранее стример признавался, что оформил ставку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По словам Мэддисона, эта ставка «испортит ему всю жизнь, если не зайдет».



Сборная США, несмотря на игру в меньшинстве, победила команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира. Встреча состоялась на стадионе «Левайс» в Калифорнии и завершилась со счетом 2:0 в пользу американской сборной.