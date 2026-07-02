Блогер поставил на матч ЧМ и проиграл более 30 миллионов рублей

Российский блогер и стример Илья Давыдов, более известный под псевдонимом Мэддисон, сделал крупную ставку на матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными США и Боснии и Герцеговины. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
По информации самого блогера, он поставил более 30 миллионов рублей на победу сборной Боснии и Герцеговины над американской командой в основное время. Коэффициент на такой исход составлял 8,60. Однако прогноз Мэддисона не оправдался.
Ранее стример признавался, что оформил ставку, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По словам Мэддисона, эта ставка «испортит ему всю жизнь, если не зайдет».
Сборная США, несмотря на игру в меньшинстве, победила команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира. Встреча состоялась на стадионе «Левайс» в Калифорнии и завершилась со счетом 2:0 в пользу американской сборной.
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти