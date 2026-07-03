ФИФА объяснила отмену гола Хорватии на 90+13-й минуте

«Согласно данным, предоставленным технологией Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, было доказано, что игрок сборной Хорватии под номером 20 Игор Матанович совершил контакт с мячом перед голом, что позволило судье правильно определить офсайд и отменить гол.



Датчики IMU, размещенные внутри мяча Trionda, способны определять любое малейшее прикосновение, что предоставляет судьям беспрецедентный объем данных для принятия быстрых и точных решений», — говорится в заявлении ФИФА.