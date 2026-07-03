ФИФА объяснила отмену гола Хорватии на 90+13-й минуте

На 90+13-й минуте хорваты отправили мяч в ворота, однако после просмотра VAR главный арбитр Эспен Эскос отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у Марио Пашалича. Эпизод вызвал споры, поскольку не все зрители смогли заметить касание мяча Игором Матановичем в борьбе в штрафной площади.
«Согласно данным, предоставленным технологией Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, было доказано, что игрок сборной Хорватии под номером 20 Игор Матанович совершил контакт с мячом перед голом, что позволило судье правильно определить офсайд и отменить гол.
Датчики IMU, размещенные внутри мяча Trionda, способны определять любое малейшее прикосновение, что предоставляет судьям беспрецедентный объем данных для принятия быстрых и точных решений», — говорится в заявлении ФИФА.
После отмененного гола счет не изменился — Португалия удержала победу со счетом 2:1 и вышла в ⅛ финала чемпионата мира, где 6 июля встретится с командой Испании.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти