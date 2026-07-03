Мартинес объяснил замену Криштиану Роналду в матче с Хорватией

«Важно уметь использовать разноплановых игроков, которые у нас есть. По ходу матча был момент, когда нашей атакующей группе было сложно добраться до последней трети поля. Выход Гонсалу Рамуша — с учетом того, что Криштиану находится в штрафной, — мог значительно повлиять на действия центральных защитников соперника. После забитого гола ситуация изменилась. Хорватии нужно было больше рисковать, укрепилось взаимодействие Модрича и Ковачича в середине поля. Это был момент, когда нам нужен был ещё один полузащитник и контроль над сильной стороной сборной Хорватии. Мы воспользовались отсутствием у Хорватии опорного полузащитника, чтобы иметь на поле двух нападающих — нам это было необходимо в тот момент. Позже, когда Хорватии нужно было атаковать наши ворота, пришло время для другой оборонительной структуры», — сказал Мартинес.