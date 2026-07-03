Перишич установил рекорд Хорватии на чемпионатах мира

Кроме того, Перишич стал первым хорватским футболистом, которому удалось отличиться на четырех разных чемпионатах мира. Он забивал на турнирах 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. Также полузащитник поражал ворота соперников в плей-офф трех мировых первенств подряд — в России в 2018 году, в Катаре в 2022-м и на нынешнем чемпионате мира.