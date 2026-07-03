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Перишич установил рекорд Хорватии на чемпионатах мира

Полузащитник Иван Перишич забил Португалии в 1/16 финала ЧМ-2026 и стал лучшим бомбардиром сборной Хорватии в истории чемпионатов мира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Хорватии уступила национальной команде Португалии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 со счетом 1:2. 36-летний футболист отличился на 53-й минуте встречи, обработав мяч у линии вратарской и точно пробив в дальний угол.

Этот гол стал для Перишича седьмым в составе сборной Хорватии на мировых первенствах. По этому показателю он превзошел достижение Давора Шукера, который забил шесть мячей на чемпионате мира 1998 года.

Кроме того, Перишич стал первым хорватским футболистом, которому удалось отличиться на четырех разных чемпионатах мира. Он забивал на турнирах 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. Также полузащитник поражал ворота соперников в плей-офф трех мировых первенств подряд — в России в 2018 году, в Катаре в 2022-м и на нынешнем чемпионате мира.

На ЧМ-2018 Перишич помог сборной Хорватии впервые в истории выйти в финал турнира, где команда уступила Франции (2:4). В общей таблице бомбардиров хорватской сборной на чемпионатах мира третье место занимает Марио Манджукич с пятью голами.


Португалия
2:1
Первый тайм: 0:0
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Златко Далич
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Хорватия
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Статистика
Португалия
Хорватия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
3
6
Угловые
9
5
Фолы
6
12
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти