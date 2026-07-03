Перишич установил рекорд Хорватии на чемпионатах мира

Сборная Хорватии уступила национальной команде Португалии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 со счетом 1:2. 36-летний футболист отличился на 53-й минуте встречи, обработав мяч у линии вратарской и точно пробив в дальний угол.
Этот гол стал для Перишича седьмым в составе сборной Хорватии на мировых первенствах. По этому показателю он превзошел достижение Давора Шукера, который забил шесть мячей на чемпионате мира 1998 года.
Кроме того, Перишич стал первым хорватским футболистом, которому удалось отличиться на четырех разных чемпионатах мира. Он забивал на турнирах 2014, 2018, 2022 и 2026 годов. Также полузащитник поражал ворота соперников в плей-офф трех мировых первенств подряд — в России в 2018 году, в Катаре в 2022-м и на нынешнем чемпионате мира.
На ЧМ-2018 Перишич помог сборной Хорватии впервые в истории выйти в финал турнира, где команда уступила Франции (2:4). В общей таблице бомбардиров хорватской сборной на чемпионатах мира третье место занимает Марио Манджукич с пятью голами.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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