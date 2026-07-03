Роналду догнал Дзюбу по голам в плей-офф чемпионатов мира

Теперь на счету Роналду один гол в матчах плей-офф ЧМ. По этому показателю он сравнялся с футболистами сборной России Артемом Дзюбой, Денисом Черышевым и Марио Фернандесом, которые забили по голу в плей-офф домашнего ЧМ-2018.