Роналду догнал Дзюбу по голам в плей-офф чемпионатов мира

41-летний португалец реализовал пенальти на 68-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Хорватии (2:1). Для Роналду этот матч был девятым в плей-офф чемпионатов мира в его карьере.
Теперь на счету Роналду один гол в матчах плей-офф ЧМ. По этому показателю он сравнялся с футболистами сборной России Артемом Дзюбой, Денисом Черышевым и Марио Фернандесом, которые забили по голу в плей-офф домашнего ЧМ-2018.
При этом Роналду стал самым возрастным автором гола в плей-офф ЧМ, забив гол в ворота Хорватии в возрасте 41 год и 147 дней.
В ⅛ финала сборная Португалии сыграет со сборной Испании. Встреча пройдет в Далласе в понедельник, 6 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти