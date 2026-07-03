Экс-тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо покинул страну

Команда Республики Корея заняла третье место в группе А, набрав 3 очка, и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира. После чего наставник национальной команды объявил об уходе в отставку. Президент страны Ли Чжэ Мен инициировал государственное расследование на фоне неожиданного вылеты команды с ЧМ-2026. Перед прибытием команды в Сеул власти усилили меры безопасности и привлекли более 100 полицейских из-за угроз убийством в адрес тренера, появившихся в интернете.