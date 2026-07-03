Экс-тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо покинул страну

По данным источника, 2 июля корейский специалист вылетел в Лос-Анджелес из международного аэропорта Инчхон. В разговоре с журналистами он категорически отверг слухи о расколе внутри сборной, которые назывались одной из причин раннего вылета команды. Также Хон Мен Бо прокомментировал возможное участие в парламентских слушаниях по поводу работы Федерации футбола Южной Кореи.
«Я не знаю. Даже не знаю, когда вернусь. Мне не на что жаловаться. Как главный тренер я обязан взять ответственность на себя. Жаль, что результат оказался значительно хуже той подготовки, которую мы провели», — приводит слова тренера MBC.
Команда Республики Корея заняла третье место в группе А, набрав 3 очка, и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира. После чего наставник национальной команды объявил об уходе в отставку. Президент страны Ли Чжэ Мен инициировал государственное расследование на фоне неожиданного вылеты команды с ЧМ-2026. Перед прибытием команды в Сеул власти усилили меры безопасности и привлекли более 100 полицейских из-за угроз убийством в адрес тренера, появившихся в интернете.
По возвращении сборной 30 июня у выхода из аэропорта Инчхон команду ожидали около 200 человек, несмотря на поздний прилет. Болельщики освистывали команду и скандировали «Хон Мен Бо, убирайся», а один из них держал плакат с надписью «Корейский футбол мертв».
Хон Мен Бо 57 лет, он возглавлял сборную с 2024 года. Контракт специалиста действовал до окончания Кубка Азии 2027 года. В качестве игрока он занял 4-е место на чемпионате мира 2002 года.
Уго Брос
Хон Мен Бо
Тапело Масеко
(Чепанг Мореми)
63′
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
72′
17
Эвиденсе Макгопа
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
5
Талент Мбата
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
75′
15
Икраам Райнерс
7
Освин Апполлис
62′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
80′
23
Джейден Адамс
1
Ким Сын Гю
2
Ли Хан Бем
3
Ли Ги Хек
22
Соль Ен У
6
Хван Ин Бом
19
Ли Кан Ин
4
Ким Мин Джэ
65′
16
Пак Джин Сеоб
13
Ли Тэ Сок
46′
23
Йенс Кастроп
18
Хьон Гу О
74′
9
Гуе Сон Чо
78′
8
Пэк Сын Хо
46′
24
Ким Джин Кью
11
Хван Хи Чхан
46′
7
Сон Хын Мин
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
ВАР
Эрнан Мастранджело
(Аргентина)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти