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Пак Чжи Сун возглавил комитет по реформе футбола Южной Кореи

Новый орган создан после неудачного выступления сборной на чемпионате мира-2026.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи объявило о создании «Комитета по инновациям в корейском футболе», который займется реформированием национального футбола. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

«Мы объединим различные идеи и предложения, совместно определим направление развития и заложим основу для будущего, в котором корейский футбол сможет продолжать устойчиво расти», — заявил Пак Чжи Сун.

Комитет совместно возглавят министр спорта Чхэ Хви Ен и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Южной Кореи Пак Чжи Сун. Орган займется реформой системы управления, развитием молодежного футбола и внедрением современных технологий.

Поводом для создания комитета стал вылет сборной Южной Кореи на групповом этапе чемпионата мира-2026.