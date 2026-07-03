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Ямаль высказался о возможном матче против Роналду

Вингер сборной Испании заявил, что команда уважает Португалию, но не боится ни одного соперника.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал выход команды в ⅛ финала чемпионата мира-2026 и возможную встречу с Португалией. Его слова приводит Marca.

«Мы знаем свой уровень и не боимся ни одной сборной. Мы — Испания и должны доказывать это на поле. Конечно, сыграть против Криштиану было бы честью», — сказал Ямаль.

Испания вышла в ⅛ финала чемпионата мира, разгромив Австрию со счетом 3:0. Следующим соперником команды станет Португалия, победившая Хорватию со счетом 2:1.

Ямаль отметил, что сейчас полностью сосредоточен на победе своей команды и не придает большого значения имени соперника.

Испания
3:0
Первый тайм: 1:0
Австрия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
2.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
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Микель Ойярсабаль
(Марк Кукурелья)
36′
Педро Порро
(Алекс Баэна)
66′
Микель Ойярсабаль
(Марк Кукурелья)
89′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
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Родри
19
Ламин Ямаль
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9
Гави
15
Алекс Баэна
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Николас Зайвальд
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Ксавер Шлагер
46′
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0
Угловые
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Боковой судья
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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