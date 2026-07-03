Ямаль высказался о возможном матче против Роналду

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал выход команды в ⅛ финала чемпионата мира-2026 и возможную встречу с Португалией. Его слова приводит Marca.
«Мы знаем свой уровень и не боимся ни одной сборной. Мы — Испания и должны доказывать это на поле. Конечно, сыграть против Криштиану было бы честью», — сказал Ямаль.
Испания вышла в ⅛ финала чемпионата мира, разгромив Австрию со счетом 3:0. Следующим соперником команды станет Португалия, победившая Хорватию со счетом 2:1.
Ямаль отметил, что сейчас полностью сосредоточен на победе своей команды и не придает большого значения имени соперника.
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
2.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Ральф Рангник
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
(Марк Кукурелья)
36′
Педро Порро
(Алекс Баэна)
66′
Микель Ойярсабаль
(Марк Кукурелья)
89′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
16
Родри
19
Ламин Ямаль
85′
9
Гави
15
Алекс Баэна
71′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
71′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
90′
2
Марк Пубиль
20
Педри
90′
8
Фабиан Руис
Австрия
1
Александр Шлагер
20
Конрад Лаймер
9
Марсель Забитцер
24
Пауль Ваннер
3
Кевин Дансо
8
Давид Алаба
5
Штефан Пош
83′
85′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
60′
7
Марко Арнаутович
11
Михаэль Грегорич
60′
14
Саша Калайджич
6
Николас Зайвальд
46′
10
Флориан Гриллич
4
Ксавер Шлагер
46′
17
Карни Чуквуэмека
Статистика
Испания
Австрия
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
10
0
Угловые
9
0
Фолы
8
15
Офсайды
2
5
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махбод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти