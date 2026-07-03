СМИ: Игроки сборной Туниса сдали положительный допинг-тест на ЧМ

По данным источника, официальные лица установили, что наличие препарата кленбутерола, скорее всего, было вызвано употреблением местного мяса на базе команды в Мексике. Клубы игроков были проинформированы о ситуации, однако крайне маловероятно, что к ним будут применяться дальнейшие меры.