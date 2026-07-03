СМИ: Игроки сборной Туниса сдали положительный допинг-тест на ЧМ

По данным источника, официальные лица установили, что наличие препарата кленбутерола, скорее всего, было вызвано употреблением местного мяса на базе команды в Мексике. Клубы игроков были проинформированы о ситуации, однако крайне маловероятно, что к ним будут применяться дальнейшие меры.
Кленбутерол используется бодибилдерами для сжигания жира при сохранении мышечной массы. В некоторых странах, включая Мексику, он используется в качестве стимулятора роста сельскохозяйственных животных, особенно для увеличения массы крупного рогатого скота.
Сборная Туниса вылетела с ЧМ-2026 по итогам группового этапа, проиграв все три своих матча. После первого же матча турнира федерация футбола страны отправила в отставку главного тренера национальной команды Сабри Лямуши. Футболисты сборной Туниса уступили командам Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландов (1:3).
Эрве Ренар
Роналд Куман
Хазем Мастури
(Ханнибал Межбри)
54′
Элье Схири
3′
Брайан Бробби
(Виргил ван Дейк)
7′
Ян Пол ван Хекке
(Тиджани Рейндерс)
62′
16
Аймен Дамен
20
Ян Валери
2
Али Абди
17
Элье Схири
10
Ханнибал Межбри
3
Монтассар Тальби
25
Анис Слимане
67′
15
Хадж Махмуд
9
Хазем Мастури
90′
26
Себастьян Тунекти
21
Мохамед Амин Бен Амида
67′
7
Элиас Ашури
11
Исмаэль Гарби
75′
19
Фирас Шауат
13
Рани Хедира
67′
12
Мортада Бен Уанес
1
Барт Вербрюгген
22
Дензел Дюмфрис
5
Натан Аке
8
Райан Гравенберх
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
14
Тиджани Рейндерс
72′
20
Тен Копмейнерс
21
Френки де Йонг
72′
7
Джастин Клюйверт
19
Брайан Бробби
77′
10
Мемфис Депай
18
Дониэлл Мален
72′
24
Крисенсио Саммервилл
11
Коди Гакпо
84′
17
Ноа Ланг
Главный судья
Катя Гарсия
(Мексика)
Боковой судья
Хосе Энрике Наранхо Перес
(Испания)
Боковой судья
Сандра Рамирес Алеман
(Мексика)
ВАР
Эрик Миранда
(Мексика)
Ассистент ВАР
Мохаммед Обаид Хадим
(ОАЭ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти