Источник: мексиканский картель угрожал футболистам сборной Эквадора

Матч Мексика — Эквадор состоялся 30 июня в Мехико и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев чемпионата. Как рассказал журналист Эдуардо Фейнманн в своей программе на Radio Mitre, футболисты сборной Эквадора получили угрозы со стороны членов мексиканского картеля перед матчем против команды Мексики.
По данным Фейнманна, представители картеля связались с пятью игрокам, сообщив подробную информацию о членах их семей в Эквадоре и Мексике. Журналист утверждает, что члены картеля «угрожали футболистам, требуя проиграть мексиканцам матч», а также что «наркоторговцы любой ценой хотят, чтобы сборная Мексики стала чемпионом мира».
Мексиканцы вышли в ⅛ финала ЧМ‑2026, где сыграют с командой Англии. Встреча пройдет 5 июля в Мехико.
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти