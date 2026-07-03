Источник: мексиканский картель угрожал футболистам сборной Эквадора

Матч Мексика — Эквадор состоялся 30 июня в Мехико и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев чемпионата. Как рассказал журналист Эдуардо Фейнманн в своей программе на Radio Mitre, футболисты сборной Эквадора получили угрозы со стороны членов мексиканского картеля перед матчем против команды Мексики.