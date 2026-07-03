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Источник: мексиканский картель угрожал футболистам сборной Эквадора

Подготовку к матчу 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Мексики и Эквадора омрачили сообщения о возможном давлении на эквадорскую команду.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Матч Мексика — Эквадор состоялся 30 июня в Мехико и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев чемпионата. Как рассказал журналист Эдуардо Фейнманн в своей программе на Radio Mitre, футболисты сборной Эквадора получили угрозы со стороны членов мексиканского картеля перед матчем против команды Мексики.

По данным Фейнманна, представители картеля связались с пятью игрокам, сообщив подробную информацию о членах их семей в Эквадоре и Мексике. Журналист утверждает, что члены картеля «угрожали футболистам, требуя проиграть мексиканцам матч», а также что «наркоторговцы любой ценой хотят, чтобы сборная Мексики стала чемпионом мира».

Мексиканцы вышли в ⅛ финала ЧМ‑2026, где сыграют с командой Англии. Встреча пройдет 5 июля в Мехико.

Мексика
2:0
Первый тайм: 2:0
Эквадор
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Статистика
Мексика
Эквадор
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
3
1
Угловые
3
8
Фолы
10
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти