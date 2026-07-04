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Сергей Ташуев оценил физическую форму Лионеля Месси на чемпионате мира

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев в беседе с ТАСС отметил высокую работоспособность и хорошую физическую форму нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

На текущем турнире Месси провел три матча за национальную команду, забив шесть голов. Он делит лидерство в бомбардирской гонке с французским форвардом Килианом Мбаппе.

«Месси удивил не тем, как он умеет играть, это мы все знаем, а своим состоянием, физическим состоянием, отношением к сборной, работоспособностью с мячом и без», — заявил Ташуев. По его словам, в настоящее время болельщики могут наблюдать «эпоху Месси». Специалист также добавил, что в XX веке в мировом футболе были эпохи Пеле и Диего Марадоны.

В 1/16 финала сборная Аргентины сыграет с командой Кабо-Верде. Матч состоится 4 июля, начало — в 1:00 мск.

Чемпионат мира проходит на территории США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

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