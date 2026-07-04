Мохамед Салах признан лучшим игроком матча Египет — Австралия на ЧМ-2026

В пятницу сборная Египта одержала победу над командой Австралии (основное время завершилось со счетом 1:1, серия пенальти — 4:2). Салах вышел в стартовом составе и реализовал пенальти в послематчевой серии. После победы капитан сборной Египта расплакался.
Салаху 34 года. В его активе 118 матчей и 66 голов за сборную Египта. Летом форвард покинул английский «Ливерпуль», в составе которого провел девять сезонов, и стал свободным агентом.
В ⅛ финала сборная Египта 7 июля сыграет с победителем встречи между действующими чемпионами мира аргентинцами и командой Кабо-Верде.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Тони Попович
Хоссам Хассан
Мохамед Хани
55′
Эмам Ашур
(Карим Хафез)
13′
3
Алессандро Чиркати
25
Лукас Херрингтон
19
Гарри Суттар
16
Азиз Бехич
22
Джэксон Ирвайн
18
Патрик Бич
119′
1
Мэтью Райан
5
Джордан Бос
46′
15
Кай Труин
17
Нестори Иранкунда
74′
10
Айдин Хрустич
13
Эйден О`Нилл
91′
24
Пол Окон-Энгстлер
20
Кристиан Вольпато
74′
9
Мохамед Туре
8
Коннор Меткалф
91′
11
Авер Мабиль
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
8
Эмам Ашур
2
Яссер Ибрахим
120′
5
Рами Рабиа
10
Мохамед Салах
15
Карим Хафез
80′
7
Махмуд Хассан Трезеге
22
Омар Мармуш
106′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
67′
4
Хоссам Абдельмагид
19
Марван Атея
120′
21
Махмуд Сабер
11
Мостафа Зико
67′
12
Хайссем Хассан
104′
Главный судья
Густаво Техера
(Уругвай)
Боковой судья
Николас Таран
(Уругвай)
Боковой судья
Карлос Баррейро
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти