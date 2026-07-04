Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
доп. время
Аргентина
3
:
Кабо-Верде
2
Все коэффициенты
П1
16.00
X
1.04
П2
84.00
Футбол. ЧМ-2026
04:30
Колумбия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.63
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Канада
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.45
П2
1.85
Футбол. ЧМ-2026
05.07
Парагвай
:
Франция
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.50
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:4
Австралия
1
:
Египет
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Алжир
0
П1
X
П2

Хабиб Нурмагомедов оценил победу Египта над Австралией в 1/16 финала ЧМ

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу между сборными Австралии и Египта.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: AP 2024

Как сообщает ТАСС, после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время победу в серии пенальти со счетом 4:2 одержала египетская команда.

"Египет идет дальше, а Австралия еще дальше (а точнее домой). Brother Australia don’t have wrestling.

Я просто очень рад за Египет. Может, в этой стране не так уж и налажена инфраструктура футбола, но они реально футбольная нация и они там очень сильно любят футбол.

Просто рад за них, но тревожит одно… Они вышли на Аргентину", — написал Нурмагомедов в Telegram.

Австралия
1:1
По пенальти: 2:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70244 зрителя
Главные тренеры
Тони Попович
Хоссам Хассан
Голы
Австралия
Мохамед Хани
55′
Египет
Эмам Ашур
(Карим Хафез)
13′
Составы команд
Австралия
3
Алессандро Чиркати
25
Лукас Херрингтон
19
Гарри Суттар
16
Азиз Бехич
22
Джэксон Ирвайн
18
Патрик Бич
119′
1
Мэтью Райан
5
Джордан Бос
46′
15
Кай Труин
17
Нестори Иранкунда
74′
10
Айдин Хрустич
13
Эйден О`Нилл
91′
24
Пол Окон-Энгстлер
20
Кристиан Вольпато
74′
9
Мохамед Туре
8
Коннор Меткалф
91′
11
Авер Мабиль
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
8
Эмам Ашур
2
Яссер Ибрахим
120′
5
Рами Рабиа
10
Мохамед Салах
15
Карим Хафез
80′
7
Махмуд Хассан Трезеге
22
Омар Мармуш
106′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
67′
4
Хоссам Абдельмагид
19
Марван Атея
120′
21
Махмуд Сабер
11
Мостафа Зико
67′
12
Хайссем Хассан
104′
Статистика
Австралия
Египет
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
16
14
Удары в створ
1
4
Угловые
4
7
Фолы
12
14
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Густаво Техера
(Уругвай)
Боковой судья
Николас Таран
(Уругвай)
Боковой судья
Карлос Баррейро
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти