Хабиб Нурмагомедов оценил победу Египта над Австралией в 1/16 финала ЧМ

Как сообщает ТАСС, после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время победу в серии пенальти со счетом 4:2 одержала египетская команда.
"Египет идет дальше, а Австралия еще дальше (а точнее домой). Brother Australia don’t have wrestling.
Я просто очень рад за Египет. Может, в этой стране не так уж и налажена инфраструктура футбола, но они реально футбольная нация и они там очень сильно любят футбол.
Просто рад за них, но тревожит одно… Они вышли на Аргентину", — написал Нурмагомедов в Telegram.
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70244 зрителя
Главные тренеры
Тони Попович
Хоссам Хассан
Голы
Австралия
Мохамед Хани
55′
Египет
Эмам Ашур
(Карим Хафез)
13′
Составы команд
Австралия
3
Алессандро Чиркати
25
Лукас Херрингтон
19
Гарри Суттар
16
Азиз Бехич
22
Джэксон Ирвайн
18
Патрик Бич
119′
1
Мэтью Райан
5
Джордан Бос
46′
15
Кай Труин
17
Нестори Иранкунда
74′
10
Айдин Хрустич
13
Эйден О`Нилл
91′
24
Пол Окон-Энгстлер
20
Кристиан Вольпато
74′
9
Мохамед Туре
8
Коннор Меткалф
91′
11
Авер Мабиль
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
8
Эмам Ашур
2
Яссер Ибрахим
120′
5
Рами Рабиа
10
Мохамед Салах
15
Карим Хафез
80′
7
Махмуд Хассан Трезеге
22
Омар Мармуш
106′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
67′
4
Хоссам Абдельмагид
19
Марван Атея
120′
21
Махмуд Сабер
11
Мостафа Зико
67′
12
Хайссем Хассан
104′
Статистика
Австралия
Египет
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
16
14
Удары в створ
1
4
Угловые
4
7
Фолы
12
14
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Густаво Техера
(Уругвай)
Боковой судья
Николас Таран
(Уругвай)
Боковой судья
Карлос Баррейро
(Уругвай)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти