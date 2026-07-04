Возинья стал самым возрастным вратарем не из Европы в плей-офф ЧМ

В возрасте 40 лет и 30 дней он появился в стартовом составе на игру 1/16 финала против сборной Аргентины. Как сообщает источник, среди вратарей, выходивших на поле в матчах на вылет мировых первенств в более старшем возрасте, числятся только итальянец Дино Дзофф (40 лет и 133 дня) и англичанин Питер Шилтон (40 лет и 292 дня).
Возинья является игроком клуба «Шавиш», выступающего во втором дивизионе Португалии. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет €50 тыс. Ранее он защищал цвета португальского «Жил Висенте», молдавского «Зимбру», кипрского АЕЛ и словацкого «Тренчин».
На групповом этапе сборная Кабо-Верде завершила вничью встречи с испанцами (0:0), уругвайцами (2:2) и командой Саудовской Аравии (0:0). Возинья был включен в символическую сборную предварительного этапа, составленную суперкомпьютером британской аналитической компании Opta.
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Самеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Самеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти