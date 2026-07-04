Возинья стал самым возрастным вратарем не из Европы в плей-офф ЧМ

В возрасте 40 лет и 30 дней он появился в стартовом составе на игру 1/16 финала против сборной Аргентины. Как сообщает источник, среди вратарей, выходивших на поле в матчах на вылет мировых первенств в более старшем возрасте, числятся только итальянец Дино Дзофф (40 лет и 133 дня) и англичанин Питер Шилтон (40 лет и 292 дня).