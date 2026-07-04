Алексей Андронов дал прогноз на матч Колумбия — Гана в 1/16 финала ЧМ

«Я думаю, что колумбийцы сильнее, и они чувствуют свою мощь. Разнообразный подбор игроков, там можно разные конфигурации выстраивать в атаке. Да, будет физическая борьба, ее будет много, потому что африканцы это любят, но Колумбию этим не напугаешь. И вообще, хорошая серия у команды: она в последний раз проигрывала еще весной, когда были контрольные матчи с Францией и Хорватией, которые были разведкой американского мира. Можно, наверное, так сказать», — заявил Андронов.