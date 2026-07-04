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Алексей Андронов дал прогноз на матч Колумбия — Гана в 1/16 финала ЧМ

Комментатор Алексей Андронов высказал прогноз на матч 1/16 финала чемпионата мира между сборными Колумбии и Ганы. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
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Источник: Кадр из трансляции

Андронов предлагает ставку на победу Колумбии с форой (-1,5) с коэффициентом 2.25.

«Я думаю, что колумбийцы сильнее, и они чувствуют свою мощь. Разнообразный подбор игроков, там можно разные конфигурации выстраивать в атаке. Да, будет физическая борьба, ее будет много, потому что африканцы это любят, но Колумбию этим не напугаешь. И вообще, хорошая серия у команды: она в последний раз проигрывала еще весной, когда были контрольные матчи с Францией и Хорватией, которые были разведкой американского мира. Можно, наверное, так сказать», — заявил Андронов.

Комментатор также предложил два варианта ставок. Первый — «Колумбия победит и ее индивидуальный тотал больше 1,5». Второй — ставка на Колумбию с форой (-1,5). «Я, например, совершенно не удивлюсь счету 2:0. А если Гану еще и подведет дисциплина, то, может быть, дело придет даже к крупной победе южноамериканской команды», — добавил он.

Матч 1/16 финала чемпионата мира Колумбия — Гана состоится 4 июля в 04:30 по московскому времени.

Колумбия
1:0
Первый тайм: 1:0
Гана
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
4.07.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
Главные тренеры
Нестор Лоренсо
Карлуш Кейрош
Голы
Колумбия
Джон Ариас
(Луис Хавьер Суарес)
14′
Составы команд
Колумбия
12
Камило Варгас
2
Даниэль Муньос
17
Хоан Мохика
14
Густаво Пуэрта
16
Джефферсон Лерма
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
11
Джон Ариас
12′
73′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
9
Джон Кордоба
8′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
46′
6
Ричард Риос
78′
7
Луис Диас
90′
21
Хаминтон Кампас
Гана
1
Лоуренс Ати-Зиджи
14
Гидеон Менса
11
Антуан Семеньо
5
Томас Партей
23
Деррик Люккассен
18
Жером Опоку
26
Марвен Сенайя
13′
2
Алиду Сейду
76′
19
Иньяки Уильямс
62′
15
Элиша Овусу
9
Джордан Айю
79′
24
Эрнест Нуама
3
Калеб Йиренкий
49′
79′
25
Принс Квабена Аду
8
Кваси Сибо
62′
7
Иссахаку Фатаву
66′
Статистика
Колумбия
Гана
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
20
8
Удары в створ
8
0
Угловые
3
2
Фолы
14
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти