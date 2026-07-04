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Мохамед Салах объяснил дерзкий пенальти в матче с Австралией на ЧМ-2026

Форвард сборной Египта Мохамед Салах заявил, что намеренно исполнил пенальти «паненкой» в послематчевой серии 1/16 финала чемпионата мира против команды Австралии, чтобы придать уверенности партнерам. Об этом сообщает Би-би-си.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

В пятницу египетская сборная одержала победу над австралийцами (основное время завершилось со счетом 1:1, серия пенальти — 4:2). Салах вышел в стартовом составе и реализовал одиннадцатиметровый удар в серии. Для египтян эта победа стала первой в матчах плей-офф.

«Если кто-то и должен был это сделать, то это был бы я! У меня больше опыта, чем у других, и я хотел вселить в них уверенность. В последний момент я решил, что должен это сделать», — приводит слова Салаха Би-би-си.

«Это история. Перед игрой я сказал ребятам, что это самая большая сцена, на которой можно сыграть. Наслаждайтесь этим и не позволяйте давлению сломить вас. Я рад, что нам удалось выиграть этот матч, австралийцам не повезло. Я счастлив, что сегодня мы вошли в историю», — добавил египетский нападающий.

В ⅛ финала сборная Египта 7 июля встретится с победителем матча между действующими чемпионами мира аргентинцами и командой Кабо-Верде.

Мировое первенство впервые проводится с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Австралия
1:1
По пенальти: 2:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70244 зрителя
Главные тренеры
Тони Попович
Хоссам Хассан
Голы
Австралия
Мохамед Хани
55′
Египет
Эмам Ашур
(Карим Хафез)
13′
Составы команд
Австралия
3
Алессандро Чиркати
25
Лукас Херрингтон
19
Гарри Суттар
16
Азиз Бехич
22
Джэксон Ирвайн
18
Патрик Бич
119′
1
Мэтью Райан
5
Джордан Бос
46′
15
Кай Труин
17
Нестори Иранкунда
74′
10
Айдин Хрустич
13
Эйден О`Нилл
91′
24
Пол Окон-Энгстлер
20
Кристиан Вольпато
74′
9
Мохамед Туре
8
Коннор Меткалф
91′
11
Авер Мабиль
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
8
Эмам Ашур
2
Яссер Ибрахим
120′
5
Рами Рабиа
10
Мохамед Салах
15
Карим Хафез
80′
7
Махмуд Хассан Трезеге
22
Омар Мармуш
106′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
67′
4
Хоссам Абдельмагид
19
Марван Атея
120′
21
Махмуд Сабер
11
Мостафа Зико
67′
12
Хайссем Хассан
104′
Статистика
Австралия
Египет
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
16
14
Удары в створ
1
4
Угловые
4
7
Фолы
12
14
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Густаво Техера
(Уругвай)
Боковой судья
Николас Таран
(Уругвай)
Боковой судья
Карлос Баррейро
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти