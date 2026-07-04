Мохамед Салах объяснил дерзкий пенальти в матче с Австралией на ЧМ-2026

В пятницу египетская сборная одержала победу над австралийцами (основное время завершилось со счетом 1:1, серия пенальти — 4:2). Салах вышел в стартовом составе и реализовал одиннадцатиметровый удар в серии. Для египтян эта победа стала первой в матчах плей-офф.
«Если кто-то и должен был это сделать, то это был бы я! У меня больше опыта, чем у других, и я хотел вселить в них уверенность. В последний момент я решил, что должен это сделать», — приводит слова Салаха Би-би-си.
«Это история. Перед игрой я сказал ребятам, что это самая большая сцена, на которой можно сыграть. Наслаждайтесь этим и не позволяйте давлению сломить вас. Я рад, что нам удалось выиграть этот матч, австралийцам не повезло. Я счастлив, что сегодня мы вошли в историю», — добавил египетский нападающий.
В ⅛ финала сборная Египта 7 июля встретится с победителем матча между действующими чемпионами мира аргентинцами и командой Кабо-Верде.
Мировое первенство впервые проводится с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Тони Попович
Хоссам Хассан
Мохамед Хани
55′
Эмам Ашур
(Карим Хафез)
13′
3
Алессандро Чиркати
25
Лукас Херрингтон
19
Гарри Суттар
16
Азиз Бехич
22
Джэксон Ирвайн
18
Патрик Бич
119′
1
Мэтью Райан
5
Джордан Бос
46′
15
Кай Труин
17
Нестори Иранкунда
74′
10
Айдин Хрустич
13
Эйден О`Нилл
91′
24
Пол Окон-Энгстлер
20
Кристиан Вольпато
74′
9
Мохамед Туре
8
Коннор Меткалф
91′
11
Авер Мабиль
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
8
Эмам Ашур
2
Яссер Ибрахим
120′
5
Рами Рабиа
10
Мохамед Салах
15
Карим Хафез
80′
7
Махмуд Хассан Трезеге
22
Омар Мармуш
106′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
67′
4
Хоссам Абдельмагид
19
Марван Атея
120′
21
Махмуд Сабер
11
Мостафа Зико
67′
12
Хайссем Хассан
104′
Главный судья
Густаво Техера
(Уругвай)
Боковой судья
Николас Таран
(Уругвай)
Боковой судья
Карлос Баррейро
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти