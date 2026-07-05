Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бразилия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.85
П2
4.90
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Мексика
:
Англия
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.30
П2
2.45
Футбол. ЧМ-2026
06.07
Португалия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.70
П2
1.92
Футбол. ЧМ-2026
07.07
США
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.45
П2
2.67
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Канада
0
:
Марокко
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Парагвай
0
:
Франция
1
П1
X
П2

Месси и Мбаппе лидируют на ЧМ по ходьбе пешком

По данным Opta, звезды сборных Аргентины и Франции чаще других полевых игроков передвигаются шагом.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стали лидерами чемпионата мира-2026 среди полевых игроков по доле времени, проведенного на поле без перехода на бег. Об этом сообщает статистический портал Opta в социальной сети X.

По данным источника, 39-летний Месси передвигается шагом 47% игрового времени. У 27-летнего Мбаппе этот показатель составляет 45%. В рейтинг включались только футболисты, которые провели на турнире не менее 150 минут.

При этом оба игрока остаются одними из самых результативных футболистов чемпионата мира. Месси и Мбаппе забили по семь мячей и возглавляют гонку бомбардиров турнира.

Чемпионат мира-2026 впервые проходит с участием 48 сборных. Турнир принимают США, Канада и Мексика, финал запланирован на 19 июля.