Месси и Мбаппе лидируют на ЧМ по ходьбе пешком

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стали лидерами чемпионата мира-2026 среди полевых игроков по доле времени, проведенного на поле без перехода на бег. Об этом сообщает статистический портал Opta в социальной сети X.
По данным источника, 39-летний Месси передвигается шагом 47% игрового времени. У 27-летнего Мбаппе этот показатель составляет 45%. В рейтинг включались только футболисты, которые провели на турнире не менее 150 минут.
При этом оба игрока остаются одними из самых результативных футболистов чемпионата мира. Месси и Мбаппе забили по семь мячей и возглавляют гонку бомбардиров турнира.
Чемпионат мира-2026 впервые проходит с участием 48 сборных. Турнир принимают США, Канада и Мексика, финал запланирован на 19 июля.