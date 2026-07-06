Неймар повторил уникальное достижение Пеле на чемпионатах мира

Историческое достижение форвард оформил в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Норвегии. Неймар реализовал пенальти на 90+10-й минуте встречи, однако его гол не помог бразильцам избежать поражения со счетом 1:2 и вылета с турнира.
Этот мяч стал для 34-летнего нападающего девятым на чемпионатах мира. Четыре гола он забил на домашнем мундиале в 2014 году, по два — на турнирах 2018 и 2022 годов, еще один — на чемпионате мира 2026 года. Ранее подобное достижение среди бразильцев покорилось только Пеле, который забивал на мировых первенствах 1958, 1962, 1966 и 1970 годов.
После матча с Норвегией форвард объявил о завершении карьеры в сборной.
Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 80 голами. Вместе с национальной командой он выиграл олимпийское золото в 2016 году, Кубок конфедераций в 2013-м, а также становился серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и Кубка Америки 2021 года.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти