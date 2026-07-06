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Неймар повторил уникальное достижение Пеле на чемпионатах мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар вошел в историю мирового футбола, став вторым бразильцем после Пеле, которому удалось отличиться на четырех разных чемпионатах мира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Историческое достижение форвард оформил в матче ⅛ финала ЧМ-2026 против Норвегии. Неймар реализовал пенальти на 90+10-й минуте встречи, однако его гол не помог бразильцам избежать поражения со счетом 1:2 и вылета с турнира.

Этот мяч стал для 34-летнего нападающего девятым на чемпионатах мира. Четыре гола он забил на домашнем мундиале в 2014 году, по два — на турнирах 2018 и 2022 годов, еще один — на чемпионате мира 2026 года. Ранее подобное достижение среди бразильцев покорилось только Пеле, который забивал на мировых первенствах 1958, 1962, 1966 и 1970 годов.

После матча с Норвегией форвард объявил о завершении карьеры в сборной.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 80 голами. Вместе с национальной командой он выиграл олимпийское золото в 2016 году, Кубок конфедераций в 2013-м, а также становился серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и Кубка Америки 2021 года.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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