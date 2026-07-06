Впервые в истории ЧМ три футболиста забили по 7 голов

До нынешнего турнира максимальным достижением были три игрока, забившие по шесть мячей на одном чемпионате мира. В 1954 году этого добились Шандор Кочиш (11 голов), Йозеф Хюги, Макс Морлок и Эрих Пробст (по шесть), а в 1958-м — Жюст Фонтен (13), Пеле и Хельмут Ран (по шесть).