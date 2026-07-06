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Впервые в истории ЧМ три футболиста забили по 7 голов

Чемпионат мира уже вошел в историю благодаря уникальному бомбардирскому достижению. Впервые сразу три футболиста забили не менее семи голов на одном турнире.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Этой отметки достигли нападающие сборных Франции, Аргентины и Норвегии — Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Эрлинг Холанд соответственно. При этом аргентинец еще не сыграл матч ⅛ финала турнира, тогда как французы и норвежцы уже провели свои встречи плей-офф.

До нынешнего турнира максимальным достижением были три игрока, забившие по шесть мячей на одном чемпионате мира. В 1954 году этого добились Шандор Кочиш (11 голов), Йозеф Хюги, Макс Морлок и Эрих Пробст (по шесть), а в 1958-м — Жюст Фонтен (13), Пеле и Хельмут Ран (по шесть).

На данный момент Мбаппе, Месси и Холанд возглавляют гонку бомбардиров ЧМ-2026. Сборная Аргентины свой матч ⅛ финала против Египта проведет 7 июля в Атланте.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике впервые проходит с участием 48 команд, завершится 19 июля.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти