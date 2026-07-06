Впервые в истории ЧМ три футболиста забили по 7 голов

Этой отметки достигли нападающие сборных Франции, Аргентины и Норвегии — Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Эрлинг Холанд соответственно. При этом аргентинец еще не сыграл матч ⅛ финала турнира, тогда как французы и норвежцы уже провели свои встречи плей-офф.
До нынешнего турнира максимальным достижением были три игрока, забившие по шесть мячей на одном чемпионате мира. В 1954 году этого добились Шандор Кочиш (11 голов), Йозеф Хюги, Макс Морлок и Эрих Пробст (по шесть), а в 1958-м — Жюст Фонтен (13), Пеле и Хельмут Ран (по шесть).
На данный момент Мбаппе, Месси и Холанд возглавляют гонку бомбардиров ЧМ-2026. Сборная Аргентины свой матч ⅛ финала против Египта проведет 7 июля в Атланте.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике впервые проходит с участием 48 команд, завершится 19 июля.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти