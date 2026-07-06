Винисиус прервал послематчевое интервью Холанда в микст-зоне

Холанд стал главным героем встречи, записав на свой счет дубль. Сборная Норвегии выиграла со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира.
После матча Холанд отвечал на вопросы журналистов в микст-зоне. Проходивший мимо Винисиус прервал норвежца, чтобы выразить ему уважение — звездные футболисты пожали друг другу руки и обнялись.
Для Холанда и Винисиуса эта игра стала девятой по счету в их личном противостоянии и первой — на уровне национальных сборных. Прежде они неоднократно встречались в противостояниях «Манчестер Сити» и «Реала» в рамках Лиги чемпионов УЕФА. На счету каждого из них теперь по три победы, еще три матча закончились вничью.
На счету Холанда семь голов в четырех матчах на ЧМ-2026. Он делит лидерство в списке лучших бомбардиров с Килианом Мбаппе (Франция) и Лионелем Месси (Аргентина).
В ¼ финала сборная Норвегии сыграет со сборной Англии. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 12 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти