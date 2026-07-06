Винисиус прервал послематчевое интервью Холанда в микст-зоне

Для Холанда и Винисиуса эта игра стала девятой по счету в их личном противостоянии и первой — на уровне национальных сборных. Прежде они неоднократно встречались в противостояниях «Манчестер Сити» и «Реала» в рамках Лиги чемпионов УЕФА. На счету каждого из них теперь по три победы, еще три матча закончились вничью.