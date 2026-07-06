«Это дар Божий». Холанд — о своей феноменальной результативности

«Обычно все так и происходит. Если у меня появляется один-два момента, это, как правило, заканчивается голом. Не знаю, как у меня это получается, но просто получается, так что главное — оставаться сосредоточенным. Я твержу себе, что шанс обязательно будет, и обычно сразу понимаю, если не забиваю. Сейчас я, кажется, начинаю осознавать, что это Божий дар — то, как мяч залетает идеально, прямо под штангу и все такое. Так что это просто безумие.



Мы просто продолжали идти вперед. И я надеюсь, что все молодые ребята, которые смотрят это интервью… Надеюсь, когда вы подрастете, вы поймете, что играть за Норвегию — это повод для самой большой гордости, какая только может быть в вашей жизни. Это абсолютно нереальные ощущения», — сказал Холанд.