«Это дар Божий». Холанд — о своей феноменальной результативности

25-летний норвежец отличился на 79-й и 90-й минутах, и был признан лучшим игроком встречи.
«Обычно все так и происходит. Если у меня появляется один-два момента, это, как правило, заканчивается голом. Не знаю, как у меня это получается, но просто получается, так что главное — оставаться сосредоточенным. Я твержу себе, что шанс обязательно будет, и обычно сразу понимаю, если не забиваю. Сейчас я, кажется, начинаю осознавать, что это Божий дар — то, как мяч залетает идеально, прямо под штангу и все такое. Так что это просто безумие.
Мы просто продолжали идти вперед. И я надеюсь, что все молодые ребята, которые смотрят это интервью… Надеюсь, когда вы подрастете, вы поймете, что играть за Норвегию — это повод для самой большой гордости, какая только может быть в вашей жизни. Это абсолютно нереальные ощущения», — сказал Холанд.
На счету Холанда семь голов в четырех матчах на ЧМ-2026. Он делит лидерство в списке лучших бомбардиров с Килианом Мбаппе (Франция) и Лионелем Месси (Аргентина).
Всего на счету Холанда 62 гола в 54 матчах за сборную Норвегии. Он является единственным действующим игроком, который забивает за национальную команду в среднем более одного гола за игру (1,14). Его ближайшие преследователи по этому показателю — Ромелу Лукаку (Бельгия) и Харри Кейн (Англия) — в среднем забивают по 0,71 гола за игру.
Кроме того, Холанд забивал в каждом из 14 последних матчей за сборную Норвегии. Последний раз он не смог отличиться за сборную в октябре 2024 года в выездном матче Лиги наций против сборной Австрии (1:5).
В ¼ финала сборная Норвегии сыграет со сборной Англии. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 12 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти