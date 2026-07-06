«На каких основаниях?» Тухель — об отмене удаления Балогуна

Балогун был удален на 64-й минуте матча 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за опасный наступ на голеностоп защитника Тарика Мухаремовича. Изначально форвард должен был пропустить встречу ⅛ финала ЧМ-2026 с Бельгией, однако позднее ФИФА временно приостановила его дисквалификацию и разрешила ему принять участие в игре.
Сообщалось, что решение об отмене дисквалификации было принято после вмешательства президента США Дональда Трампа, который пообщался с главой ФИФА Джанни Инфантино.
«Это была не красная карточка, но вмешался VAR, решение было принято. Кто отменил это решение, когда и на каких основаниях? Это очень странно. Мы хотим, чтобы в таких ситуациях было постоянство. Деклан Райс получил желтую карточку, которую я считаю несправедливой. А Франции отменят предупреждение Майкла Олисе, которое тоже было ошибочным? Где начинаются возможности для пересмотра решений и где они заканчиваются? Можем ли мы оспорить удаление Джарелла Куансы?», — сказал Тухель.
Балогун с тремя мячами является лучшим бомбардиром сборной США на ЧМ-2026. Он забил первый мяч Боснии, а также отметился дублем в матче 1-го тура группового этапа против сборной Парагвая (4:0).
Сборные США и Бельгии сыграют друг с другом в Сиэтле в ночь на вторник, 7 июля. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).