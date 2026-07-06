«На каких основаниях?» Тухель — об отмене удаления Балогуна

«Это была не красная карточка, но вмешался VAR, решение было принято. Кто отменил это решение, когда и на каких основаниях? Это очень странно. Мы хотим, чтобы в таких ситуациях было постоянство. Деклан Райс получил желтую карточку, которую я считаю несправедливой. А Франции отменят предупреждение Майкла Олисе, которое тоже было ошибочным? Где начинаются возможности для пересмотра решений и где они заканчиваются? Можем ли мы оспорить удаление Джарелла Куансы?», — сказал Тухель.